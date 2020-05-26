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    О втором пике первой волны пандемии коронавируса предупреждает ВОЗ

    26 Мая 2020, 02:18

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Страны, в которых сокращается число заражений коронавирусом, рискуют получить второй пик заболеваний, если ослабят контроль над болезнью. Об этом в ходе онлайн-брифинга в понедельник заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акккаунт в Twitter ВОЗ.

    По его словам, сейчас мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, поскольку в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке число заражений все еще быстро увеличивается.

    Сценарий распространения болезни будет волнообразным: за вспышкой последует спад, а затем опять рост заражений.

    Он пояснил, что под «второй волной» специалисты подразумевают ситуацию, при которой количество заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через несколько месяцев заболевание проявит себя снова.

    «И это может стать реальностью для многих стран через несколько месяцев», - отметил Райан. При этом вторая волна пандемии может совпасть с сезонным гриппом.

    Между тем он предупредил, что человечество может получить второй пик в ходе первой волны пандемии. Такое уже было в прошлом: при пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах.

    «Мы должны осознавать тот факт, что болезнь может подскочить в любое время. Мы не можем делать предположения о том, что только из-за того, что болезнь идет на спад, она продолжит снижаться, а у нас есть несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем получить второй пик в этой волне», - подчеркнул Майкл Райан.

    По его словам, страны должны продолжить комплексную реализацию мер в сфере здравоохранения, проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи и оставить в силе социальные меры, чтобы избежать второго пика заболевания.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    ООН Здравоохранение Общество
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