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      Северо-Казахстанская область

    О встречах с Елбасы рассказал полицейский Северного Казахстана

    1 Декабря 2019, 08:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудник 2-го отдела полиции города Петропавловска Гариф Хамзаев дважды встречался с Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, встречи с Первым Президентом РК случились в 2017 году, но каждую из них 27-летний североказахстанский оперуполномоченный запомнил навсегда.

    Первая встреча произошла во время визита Нурсултана Назарбаева в Северный Казахстан. Во Дворце спорта в собрались представители активной молодёжи региона, среди которых был Г.Хамзаев. Затем полицейский поехал на форум молодежи в Астане, в котором принял участие и Елбасы.

    «Обе встречи были знаковыми. Более всего запали в душу слова Елбасы о необходимости саморазвития. Будущее принадлежит людям, которые никогда не останавливаются на пути образования. Сколько бы сил ни отнимала работа оперуполномоченного, я каждый год принимаю участие в республиканском конкурсе «Парасатты полицей», - говорит Г.Хамзаев.

    В прошлом году Г.Хамзаева признали «Лучшим по профессии» среди сотрудников криминальной полиции области. Он стал самым молодым сотрудником из тех, кого руководство департамента выдвинуло для участия в проекте «100 новых лиц Казахстана». Полицейский знает три языка: родной азербайджанский, русский и казахский. Говорит, что это очень помогает в работе.

    «Он ответственно относится к своим обязанностям, стремится найти общий язык с каждым человеком, который нуждается в защите закона. Использует каждую возможность, чтобы усовершенствовать свои профессиональные качества. Елбасы построил государство, в котором созданы все условия для работы высококлассных профессионалов. Гариф Хамзаев — из тех молодых сотрудников, кто делает всё, чтобы занять достойное место в будущем страны», - сказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Силовые структуры
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