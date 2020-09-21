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    О всемирно известном портале Бразилии с декларациями чиновников рассказали Алику Шпекбаеву

    21 Сентября 2020, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первой страной на пути расширения сотрудничества Казахстана по вопросам противодействия коррупции со странами Южной Америки стала Бразилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

    Алик Шпекбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия Рубемом Антонио Корреа Барбоза, обсудив проводимые в Казахстане антикоррупционные реформы. Особый акцент был сделан на политической модернизации, развитии парламентаризма и инициативах, озвученных в Послании Главы государства.

    Посол Бразилии также был проинформирован о принимаемых Антикором мерах по имплементации международных стандартов, в том числе по формированию комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, запрете для госслужащих и их супругов на владение активами в иностранных юрисдикциях, введении ответственности за незаконное обогащение.

    В свою очередь, г-н Корреа Барбоза отметил, что это его первое посещение государственного органа в Казахстане с момента назначения послом, а также подробно рассказал об институциональных основах антикоррупционной политики своей страны.

    Система противодействия коррупции Бразилии включает 5 основных субъектов: Генеральный контролер, Федеральная полиция, Федеральная счетная палата, Общественное министерство и Совет по контролю за финансовой деятельностью.

    Особый интерес казахстанской стороны вызвал всемирно известный «Портал прозрачности» - официальный государственный ресурс, на котором размещены статьи расходов федерального бюджета и бюджетов штатов, декларации политиков и чиновников страны, а также целый ряд иной финансовой информации, вызывающей интерес граждан и СМИ. По словам посла, портал стал мощным инструментом общественного контроля за расходованием бюджетных средств и благодаря ему расходы госаппарата сократились на 25%. В качестве примера возможностей ресурса г-н посол отметил размещение на этом ресурсе даже его зарплаты.

    В завершение встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе с компетентными органами, и оказании взаимной поддержки в противодействии коррупции.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана Другие государственные органы Южная Америка
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