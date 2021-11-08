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    О вреде деструктивных религиозных течений рассказали теологи сотрудникам ДУИС столицы

    8 Ноября 2021, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теологами Центра изучения религий проведено мероприятие среди личного состава Департамента УИС по городу Нур-Султану на тему «Профилактика религиозного экстремизма среди осужденных», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента УИС.

    Участники мероприятия обсудили, откуда у подсудимых деструктивная идеология, поговорили о вреде деструктивных религиозных течений на обычаи и традиции казахского народа.

    «Республика Казахстан – светское государство. У нас граждане равны, независимо от их отношения к религии, обеспечение прав граждан на свободу выбора религии либо отказ от нее, недопущение пропаганды любых вероучений в организациях образования за исключением духовных учебных заведений, регулирование социальных отношений в обществе законами страны, а не религиозными догмами», – с этих слов начал свое выступление модератор теолог Тойғылы Дінмұхаммәд.

    Теологи рассказали, почему нужно остерегаться деструктивных религиозных течений. Они представляют угрозу общественной безопасности, институту брака и семьи, физическому и психическому здоровью человека.

    А также о том, какие действия предпринимаются приверженцами деструктивных религиозных течений, об отрицании национальных ценностей, традиций и обычаев всех этносов, проживающих в Казахстане, агрессивного настроя к светским государствам, светскому образу жизни, проявлении неуважения к государственным праздникам и государственным символам поведали личному составу теологи Центра изучения религий.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Религия
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