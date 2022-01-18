О возвращении казахстанских туристов рассказали в Минкультуры и спора
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 6 по 17 января в Казахстан возвращено 7 361 туристов посредством порядка 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
Касательно ситуации с возвратом казахстанских туристов из-за рубежа Министерство культуры и спорта РК сообщает следующее:
В период с 6 по 17 января в Казахстан возвращено 7361 туристов посредством порядка 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсов.
На 17 января в связи с возникшими задержками авиарейсов возврата ожидают 275 туристов, из них в Тайланде – 192, в Шри-Ланке – 25, на Мальдивах – 34 и в Гоа – 24 туриста.
Сообщаем, что до 19 января т. г. все организованные туристы вернутся в Казахстан.
Все туристы, находящиеся за границей, оповещены о переносе рейсов.
Туроператоры при поддержке консульств Казахстана, за свой счет обеспечивают размещение туристов в зарубежных отелях.
Для прибывающих в Казахстан туристов организовывается развозка и размещение. Работы проводятся силами КФ «Туристік Қамқор» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
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