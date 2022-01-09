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    О возобновлении авиарейсов рассказали в МИИР РК

    9 Января 2022, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О возобновлении авиарейсов рассказали в МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

    8 января авиакомпаниями «Эйр Астана» и «FlyArystan» (время вылета и прилёта) были выполнены следующие рейсы:

    «Эйр Астана»:

    - Нур-Султан - Дубай 20.00-22.50

    - Дубай - Нур-Султан 24.00-06.35

    - Нур-Султан-Москва 22.10-22.55

    - Москва-Нур-Султан 00.00-06.25+1

    - Нур-Султан-Франкфурт 15.00-16.20

    - Франкфурт-Нур-Султан 19.45-06.20

    - Нур-Султан-Атырау 15:30-17.05

    - Атырау-Нур-Султан 18:00-21.10

    «FlyArystan»:

    - Нур-Султан-Кызылорда 12.50-13.35

    - Кызылорда-Нур-Султан 15.05-17.30

    - Нур-Султан-Шымкент 11.30-13.20

    - Шымкент-Нур-Султан 14.50-16.35

    - Нур-Султан-Кутаиси 13.30-15.15

    - Кутаиси-Нур-Султан 16.15-21.40.

    Время местное.

    Авиакомпания «Эйр Астана» приступила к поэтапному восстановлению международных и внутренних рейсов благодаря частичному восстановлению доступа к сети Интернет и работе систем бронирования.

    Для удобства пассажиров в ближайшее время по мере восстановления ситуации планируется возобновить работу call-центра авиакомпании «Эйр Астана».

    Пассажирам выполняемых рейсов отправляются оповещения. Необходимо отметить, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

    Авиакомпания «Эйр Астана» произведет полный возврат стоимости билета на отмененные рейсы по месту приобретения после полного восстановления доступа к сети Интернет и стабилизации ситуации.

    Вместе с тем, 8 января 2022 года при содействии посольства Республики Казахстан в Венгрии восстановлен рейс венгерской авиакомпании «Wizz Air» по маршруту Будапешт – Нур-Султан – Будапешт. Билеты на рейсы авиакомпании «Wizz Air» можно приобрести на сайте авиакомпании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Венгрия МИИР РК Авиация ЧП-2022
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