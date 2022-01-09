О возобновлении авиарейсов рассказали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О возобновлении авиарейсов рассказали в МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

8 января авиакомпаниями «Эйр Астана» и «FlyArystan» (время вылета и прилёта) были выполнены следующие рейсы:

«Эйр Астана»:

- Нур-Султан - Дубай 20.00-22.50

- Дубай - Нур-Султан 24.00-06.35

- Нур-Султан-Москва 22.10-22.55

- Москва-Нур-Султан 00.00-06.25+1

- Нур-Султан-Франкфурт 15.00-16.20

- Франкфурт-Нур-Султан 19.45-06.20

- Нур-Султан-Атырау 15:30-17.05

- Атырау-Нур-Султан 18:00-21.10

«FlyArystan»:

- Нур-Султан-Кызылорда 12.50-13.35

- Кызылорда-Нур-Султан 15.05-17.30

- Нур-Султан-Шымкент 11.30-13.20

- Шымкент-Нур-Султан 14.50-16.35

- Нур-Султан-Кутаиси 13.30-15.15

- Кутаиси-Нур-Султан 16.15-21.40.

Время местное.

Авиакомпания «Эйр Астана» приступила к поэтапному восстановлению международных и внутренних рейсов благодаря частичному восстановлению доступа к сети Интернет и работе систем бронирования.

Для удобства пассажиров в ближайшее время по мере восстановления ситуации планируется возобновить работу call-центра авиакомпании «Эйр Астана».

Пассажирам выполняемых рейсов отправляются оповещения. Необходимо отметить, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

Авиакомпания «Эйр Астана» произведет полный возврат стоимости билета на отмененные рейсы по месту приобретения после полного восстановления доступа к сети Интернет и стабилизации ситуации.

Вместе с тем, 8 января 2022 года при содействии посольства Республики Казахстан в Венгрии восстановлен рейс венгерской авиакомпании «Wizz Air» по маршруту Будапешт – Нур-Султан – Будапешт. Билеты на рейсы авиакомпании «Wizz Air» можно приобрести на сайте авиакомпании.