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    О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили жителей Алматы и 5 областей

    21 Февраля 2023, 20:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили синопткии жителей Алматы и 5 областей, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 22 по 24 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, Қызылординской областях и в горных районах города Алматы ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - сообщили в Казгидромете.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Жамбылская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Погода Жетысуская область
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