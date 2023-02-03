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    О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили жителей 4 областей РК

    3 Февраля 2023, 18:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили синоптикии жителей четырех южных областей республики, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - сообщили в РГП «Казгидромет».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Жамбылская область Туркестанская область Казгидромет Погода Жетысуская область
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