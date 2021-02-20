О возможностях инвестирования в Азербайджан рассказал казахстанскому бизнесу эксперт-экономист

БАКУ. КАЗИНФОРМ. Экономист-аналитик Натиг Джафарли считает, что казахстанским предпринимателям выгодно заходить на азербайджанский рынок совместно с турецкими предприятиями, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из драйверов экономики Азербайджана долгое время считался нефтяной сектор. За последние 18 лет от продажи нефти большие деньги поступали в нефтяной фонд и дальше - в бюджет, откуда они направлялись на различные проекты. Этот процесс производил мультипликативный эффект, то есть создавались рабочие места, наблюдалась экономическая активность. Сейчас, к сожалению, мы все еще не вышли из порочного круга, но другим драйвером экономики в этом году станут строительные работы в Карабахе, куда уже выделено 2,3 млрд манат, это примерно 1,2 млрд долларов», - отметил Н. Джафарли.

«Конечно, это ремонтно-строительные работы и новые рабочие места, но это не устойчивое развитие экономики. Образно говоря, если Вам нужно построить город для этого необходимо 1 млрд манатов и 10 тысяч рабочих. Допустим, построили, а дальше город должен сам себя обеспечивать, должны быть какие-либо экономические возможности – заводы, фабрики, аграрный сектор, туризм – и все это должно в комплексе развиваться», - считает экономист-аналитик.

По мнению эксперта, в 2021 году инвестиционный портфель вырос в регионах Азербайджана, в том числе в Карабахе. Ожидается большое количество строительных работ за счет чего экономика придет в себя. Однако он уверен, что развитие международного туризма в Карабахе в ближайшие 2-3 года не ожидается. Поскольку сначала необходимо обеспечить безопасность: очищать минное поле, укреплять границу, создавать определенную инфраструктуру.

«Единственное что может быть – это внутренний туризм. Потому что любой азербайджанец, который никогда не видел города Шуша, захочет посетить ее, поскольку это особенное место, откуда вышли много представителей литературы и музыки. Кстати, 97% населения Азербайджана никогда не были там. То есть в будущем могут быть организованы какие-либо туры в составе 40-50 человек», - уверен Н. Джафарли.

Как отмечает спикер, если даже откроются внешние границы, что, скорее всего, произойдет через 2-3 месяца, туристический сектор Азербайджана, который бурно развивался до пандемии, также останется на нуле. По его словам, это окажет негативный эффект на экономику, потому что официально до пандемии в этом сегменте работали около 23 тыс. человек, но неофициально это цифра в 2-3 раза больше. Это люди, которые работали за ежедневную плату, и все они с прошлого года остались без доходов. И в этом году эта тенденция будет продолжаться.

«В вопросах инвестиции для Казахстана - это, скорее всего, строительный бизнес, инфраструктурные проекты, аграрный сектор. Но проблема заключается в другом. Инвесторы во всем мире сначала изучают страну, законодательство, возможности, риски, судебную систему и т.д. Мы пока не состоим в ВТО, хотя Казахстан в 2015 году уже официально стал ее членом. Правительством Азербайджана были предприняты попытки провести законодательную реформу судебной власти, однако это не сработало. То есть хотели, как в Казахстане, сделать отдельные суды для экономических игроков»,- сказал Н. Джафарли.

По словам экономиста-аналитика, для инвесторов любой страны, в том числе и для Казахстана, в первую очередь нужны гарантии.

По словам спикера, в Джабрайльском и Зангеланском районах есть огромные равнины, десятки тысяч пахотных земель под пшеницу. Казахстанский бизнес может здесь участвовать со своими технологиями и семенами.

«В инфраструктурных же проектах есть нюанс. Турецкие компании имеют здесь очень сильное влияние. Поэтому если будут какие-то казахстанско-турецкие совместные компании, то у них будет больше шансов получить какие-то проекты. К примеру, итальянцы поняли это, они сейчас собираются создать с турецкой компанией совместное предприятие, чтобы через них заходить на азербайджанский рынок», - резюмировал эксперт-экономист Н. Джафарли.

Напомним, согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном за 8 месяцев 2020 года составил 68,7 млн долларов. При этом объем экспорта азербайджанской продукции превысил 18 млн (рост на 4,6%), импорт казахстанской продукции находился на уровне 50,5 млн долларов (спад почти в 3 раза).