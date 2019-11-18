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    О возможности проведения переговоров по Сирии в начале декабря сообщил глава МИД РК

    18 Ноября 2019, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Казахстане в начале декабря. Об этом сообщил российским журналистам в понедельник министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах заседания Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Есть наметки провести в начале декабря», - сказал М. Тлеуберди, говоря о дате переговоров по Сирии. «Стороны намереваются провести переговоры в начале декабря. Мы ждем официального обращения», - уточнил глава МИД.

    Напомним, 13-ая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в Астанинском переговорном процессе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Безопасность Сирия
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