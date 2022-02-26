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    О возможности эвакуации казахстанцев через Молдову рассказали в МИД РК

    26 Февраля 2022, 17:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров поделился данными о казахстанцах, находящихся в Молдове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация в Молдове. Сегодня посольством организован транспорт и запланирован выезд 10 граждан Казахстана в город Кагул за получением в генеральном консульстве Румынии транзитных виз. После получения виз будет выезд КПП на границе с Румынией. После пересечения границы посольство Казахстана в Румынии организует транспортное обеспечение для перевозки наших граждан в город Бухарест, чтобы они оттуда смогли вылететь в Казахстан через Стамбул», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Молдова Россия Украина Общество Кризис Политика
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