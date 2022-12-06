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    О возможном сходе снежных лавин предупредили жителей ВКО

    6 Декабря 2022, 14:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра с 6 по 8 декабря в горных районах ВКО возможен самопроизвольный сход снежных лавин.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

    «Много лавиноопасных очагов угрожает автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - добавили в ДЧС.
    Восточно-Казахстанская область Безопасность МЧС
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