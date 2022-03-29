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    О возможном сходе лавин предупредили жителей ВКО

    29 Марта 2022, 14:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, 85 спусков с начала лавиноопасного периода, при которых сброшено 93790 куб метров снега, в регионе сохраняется опасность самопроизвольного схода лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Специалисты ДЧС ВКО и ВК филиала «Казселезащита» предупреждают население о лавинной опасности в горных районах. В области объявлено штормовое предупреждение в период с 29 марта по 3 апреля 2022 года, в связи с выпадением значительных осадков в виде дождя, повышением температурного фона.

    «Населению необходимо воздержаться от поездок и походов в горы. Так как лавины угрожают некоторым автодорогам области, проезжая мимо лавиноопасных очагов, быть предельно внимательными и не останавливаться. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «112»», добавили в ДЧС ВКО.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Регионы МЧС
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