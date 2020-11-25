О внедряемом Административном процедурном процессуальном кодексе рассказали на IX Гражданском форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На IX Гражданском форуме в ходе встречи министра юстиции РК с представителями неправительственных организаций директор департамента законодательства Минюста Арман Кенжегалиев подробно рассказал о внедряемом Административном процедурном процессуальном кодексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра юстиции РК Марата Бекетаева, Административный процедурный процессуальный кодекс должен вступить в силу 1 июля 2021 года.

«Это большой и важный документ, который мы готовили очень долго. Это не только работа Министерства юстиции, это работа всех государственных органов, в том числе Верховного суда. В целом страна к этому закону шла более 10 лет. Мы возлагаем большие надежды на его вступление в действие, которое произойдет 1 июля следующего года. Сейчас ведется большая подготовительная, разъяснительная работа. Информационные системы корректируются под новые нормы закона», - отметил Марат Бекетаев.

Как пояснил директор департамента законодательства данного ведомства Арман Кенжегалиев, одна из целей кодекса предусматривает закрепление совокупности гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений.

«Вторая цель - установить эффективные механизмы защиты прав граждан, предусмотрения споров вышестоящими органами или органами судебной власти. В этой связи кодекс состоит из двух основных направлений: административные процедуры, административное судопроизводство. Первое включает внутренние и внешние административные процедуры, а второе – судопроизводство по публично-правовым спорам. В части регулирования административных процедур, в кодексе предусматриваются следующие основные положения. Первое - закрепляется понятие административного органа. Для чего это нужно? Если негосударственный субъект уполномочен принимать решения, направленные на реализацию прав граждан, он обязан соблюдать гарантия, предложенные в кодексе. Второе – внедряются новые принципы защиты юридических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти. Третье – при принятии органами власти управленческого решения в отношении граждан закрепляются процедурные гарантии, обеспечивающие обратную связь», - сказал Арман Кенжегалиев.

По его словам, основное правило заключается в том, что субъекты власти обязаны выслушивать мнения гражданина перед принятием окончательного решения. Помимо этого, вводится особый порядок отмены правовых решений, благоприятные для граждан.

«Кодексом также вводится институт обязательного досудебного обжалования споров. Процесс рассмотрения жалоб будет происходить в ускоренном порядке до 20 дней. Данный институт позволяет быстро решать вопросы граждан, сэкономить время и судебные расходы. Переходя к административному судопроизводству, кодексом предусматриваются следующие основные положения. Главной отличительной чертой станет усиление активности роли суда в процессе сбора доказательств», - сказал он.

С целью обеспечения своевременного исполнения требований суда предусматривается возможность неоднократного применения денежных взысканий до 100 МРП (277 800 тенге).

Директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Арман Кенжегалиев подчеркнул, что разработка положений кодекса обсуждалась с экспертами и учеными на различных площадках. По нему получены положительные заключения Венецианской комиссии. «Надеемся, что внедрение административной юстиции даст новый импульс отношению между государством и обществом», - добавил он.