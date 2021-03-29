О внедрении трехзвенной модели правосудия рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О внедрении трехзвенной модели правосудия рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил внедрить трехзвенную модель уголовного процесса с четким разделением полномочий, направленную на укрепление системы сдержек и противовесов, создание на каждом этапе эффективных фильтров», - напомнил Санжар Адилов на брифинге в МВД.

По его словам, трёхзвенная модель правосудия применяется практически во всех странах. При такой модели за уголовный процесс отвечают три звена: полиция, прокуратура и суд. Полномочия между этими структурами чётко разграничены.

Трехзвенная модель уголовного процесса предполагает, что:

- полиция выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики;

- прокурор дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, не допускает вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживает обвинение в суде;

- суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.

«Такое разграничение создаёт правозащитный барьер, ограждая от необоснованных незаконных решений, тем самым обеспечивая законность уголовного процесса. Каждая из стадий трёхзвенной системы служит фильтром, через который должно пройти уголовное дело, перед тем, как оно попадёт в суд», - отметил представитель МВД.

Он также сообщил, что по поручению Главы государства в декабре прошлого года принят закон по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.

«Тем самым уже с 31 декабря 2020 года прокурор согласовывает ключевые процессуальные решения, затрагивающие права и свободы человека. В целях исключения проблем внедрения трехзвенной модели уголовного процесса, перед его принятием МВД проведен пилотный проект, который был реализован по всей республике. В рамках проекта нами апробировалась система ввода и согласования прокурором ключевых процессуальных решений», - заключил С. Адилов.

Напомним, 1 сентября 2020 года в Послании Глава государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» дал ряд поручений, направленных на совершенствование отдельных аспектов законодательства.

Результатом реализации указанных поручений является принятие 20 декабря 2020 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции».