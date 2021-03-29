Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    О внедрении трехзвенной модели правосудия рассказали в МВД

    29 Марта 2021, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О внедрении трехзвенной модели правосудия рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил внедрить трехзвенную модель уголовного процесса с четким разделением полномочий, направленную на укрепление системы сдержек и противовесов, создание на каждом этапе эффективных фильтров», - напомнил Санжар Адилов на брифинге в МВД.

    По его словам, трёхзвенная модель правосудия применяется практически во всех странах. При такой модели за уголовный процесс отвечают три звена: полиция, прокуратура и суд. Полномочия между этими структурами чётко разграничены.

    Трехзвенная модель уголовного процесса предполагает, что:

    - полиция выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики;

    - прокурор дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, не допускает вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживает обвинение в суде;

    - суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.

    «Такое разграничение создаёт правозащитный барьер, ограждая от необоснованных незаконных решений, тем самым обеспечивая законность уголовного процесса. Каждая из стадий трёхзвенной системы служит фильтром, через который должно пройти уголовное дело, перед тем, как оно попадёт в суд», - отметил представитель МВД.

    Он также сообщил, что по поручению Главы государства в декабре прошлого года принят закон по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.

    «Тем самым уже с 31 декабря 2020 года прокурор согласовывает ключевые процессуальные решения, затрагивающие права и свободы человека. В целях исключения проблем внедрения трехзвенной модели уголовного процесса, перед его принятием МВД проведен пилотный проект, который был реализован по всей республике. В рамках проекта нами апробировалась система ввода и согласования прокурором ключевых процессуальных решений», - заключил С. Адилов.

    Напомним, 1 сентября 2020 года в Послании Глава государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» дал ряд поручений, направленных на совершенствование отдельных аспектов законодательства.

    Результатом реализации указанных поручений является принятие 20 декабря 2020 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Суды Права человека Генпрокуратура МВД РК Послание Президента РК-2020
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков