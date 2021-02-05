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    О внедрении 5G в Казахстане рассказал Аскар Мамин

    5 Февраля 2021, 19:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в ходе международного форума «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» рассказал о внедрении 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня охват населения интернетом в стране составляет 99%. 93% государственных услуг можно получить в онлайн режиме. Объемы электронной торговли выросли в два раза, объемы безналичных платежей выросли в три раза. В течение пяти лет планируется внедрение сети 5G интернета во всех областных центрах и городах республиканского значения», - сказал Премьер-Министр.

    По его словам, в стране также отмечается рост объема цифровой экономики.

    «По данным мировых институтов, объем затрат на IT-технологии в 2020 году превысил 3,9 трлн долларов. Объем рынка облачных вычислений вырос на 20%. Уже к 2023 году этот показатель достигнет более 600 млрд долларов. За четыре года данный Форум успел стать доброй традицией. В рамках председательства Казахстан приложит все усилия для полной реализации потенциала цифровизации единого рынка ЕАЭС», - добавил Аскар Мамин.

    Ранее Премьер-Министр сообщил о создании в IT-отрасли более 100 тысяч новых рабочих мест.

    Напомним , в Алматы проходит международный форум «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Правительство РК Премьер-министр РК Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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