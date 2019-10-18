О влиянии Brexit на Казахстан оценили в Европейском институте азиатских исследований

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В четверг лидеры 27 стран-участниц ЕС на саммите в Брюсселе одобрили достигнутое несколькими часами ранее соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Влияние выхода этой страны из блока на Казахстан прокомментировали в Европейском институте азиатских исследований, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь это соглашение требует одобрения в европейском и британском парламентах. Законодатели Великобритании соберутся на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию документа.

«У нас есть отличная новая сделка, которая возвращает контроль, теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам», - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в микроблоге Twitter.

Впрочем, в Европейском институте азиатских исследований не разделяют оптимизма британского премьера, поскольку Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии заявила, что не поддержит документ. Эта небольшая партия уже заблокировала предыдущее соглашение с ЕС, заключенное бывшим премьером Терезой Мэй, и способна повторить это снова отчасти потому, что Джонсон не имеет большинства, а часть депутатов Консервативной партии ориентируются на мнение североирландских юнионистов.

К тому же лидер Лейбористской партии Джереми Корбин недоволен содержанием нового договора, поэтому лейбористы также не поддержат документ в субботу.

Между тем, проект соглашения о выходе предусматривает двухгодичный переходный период, во время которого все заключенные торговые соглашения ЕС будут применяться в Великобритании.

В случае, если Лондон выйдет из Евросоюза «без сделки», то Великобритания не будет частью действующих договоров между ЕС и остальным миром. Британцам придется торговать по правилам Всемирной торговой организации.

Так или иначе Лондону нужно будет укрепить основу отношений с Казахстаном, ведь Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном, частично применяемое с 1 мая 2016 года, не будет применимо к британской стороне, когда Великобритания окончательно покинет ЕС.

«Великобритания заинтересована в заключение соглашения с Казахстаном, поскольку британский бизнес много инвестировал в Казахстан, но в случае выхода страны из ЕС «без соглашения» главным приоритетом для Лондона станет установление отношений с США и другими крупными экономиками», - считает аналитик Европейского института азиатских исследований Калам Томсон.

Великобритания входит в ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Казахстана. За последние 13 лет британские инвестиции в нашу страну составили более 13 млрд. долларов.

«Может так случиться, что именно Казахстану придется инициировать процесс заключения нового соглашения с Великобританией, - говорит Томсон - Казахстан определенно находится в британском списке, но возможно не в самом его начале».

Собеседник «Казинформа» отметил, что любой сценарий Brexit не окажет серьезного влияния на стоимость нефти. Впрочем, он не исключил, что «развод» Великобритании с Европейским союзом может вызвать некоторый период «неопределенности».

Другой сотрудник Европейского института азиатских исследований, старший аналитик Альберто Тюркстра, считает, что странам-участницам Евразийского экономического союза следует изучить негативный опыт Brexit с учетом возможного расширения участников ЕАЭС.

«В настоящее время идут дискуссии о расширении Евразийского экономического союза за счет Узбекистана. Но лучше всего сейчас сконцентрироваться на укреплении ЕАЭС перед его расширением», - пояснил он.

На его взгляд, ЕАЭС в первую очередь необходимо сфокусироваться на снятии торговых ограничений между странами-участницами, продолжить гармонизацию правил и процедур, в то время как для Узбекистана главным приоритетом остается вступление во Всемирную торговую организацию.