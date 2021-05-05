О вкладе республиканского культурного центра уйгуров Казахстана рассказал Шаймардан Нурумов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного объединения «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» Шаймардан Нурумов в ходе республиканского семинара «Роль этнокультурных объединений в укреплении общественного согласия» рассказал о вкладе республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он поздравил участников мероприятия с днем единства народа в Казахстане и отметил, что 30 лет Независимости РК - это 30 лет мира, согласия и общенационального единства, которое является неоспоримым успехом с начала Независимости страны.

«Как и представители всех этносов, уйгуры Казахстана вносят свой вклад в развитие экономики, культуры нашего государства. Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана занимается укреплением межэтнического согласия в стране, сохранением и развития традиции, истории, культуры и языков уйгуров, развитием государственного языка, взаимодействием и обогащением национальных культур республики, казахстанским патриотическим воспитанием молодежи», - сказал он.

По его словам, почти во всех областях Казахстана функционирует республиканский культурный центр уйгуров.

«Этнокультурный центр принимает активное участие в мероприятиях АНК. Поддерживает все инициативы Елбасы и Президента РК. Объявленный Президентом 2020 год - Годом волонтеров, дал нашему центру еще один импульс благотворительной деятельности, которой мы всегда активно занимались. Благодаря волонтерам нам удалось реализовать десятки проектов и благотворительных акций по различным направлениям. Благотворительность нас объединяет и сплачивает», - заметил он.

Он также рассказал о событиях в Арыси и Мактаарале. Республиканским центром уйгуров жителям Мактаарала была оказана помощь в размере около 500 миллионов тенге.

«Именно в такие моменты мы показываем свою сплоченность и единство», - сказал Шаймардан Нурумов.

Кроме того, он добавил, что благотворительностью занимаются и подразделения центра.

«После трагического крушения самолета компании «Bek Air» в декабре 2019 года, представители культурного центра поселка Гулдала Талгарского района Алматинской области, развернули лагерь. Обеспечивали горячим питанием и напитками сотрудников спасательной службы и оказывали необходимую помощь в эвакуации пострадавших. Тогда Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич лично поблагодарил жителей поселка. Во время карантина в рамках объявленной Елбасы и Президентом общереспубликанской акции «Biz birgemiz» центр провел ряд мероприятий, где была оказана помощь в виде продуктов питания более 3 тысячам малообеспеченным семьям, розданы медицинские маски и другие медикаменты. Сейчас мы готовимся к акции «Елбасы жылуы», которая инициирована Нурсултаном Абишевичем и направлена на помощь малообеспеченным семьям. Подготовлены комплекты с продуктами питания по 30 кг каждый. Они будут развезены 2000 малоимущим семьям Алматы и Алматинской области», - добавил он.

Также Шаймардан Нурумов заявил, что к 1 сентября центр обеспечивает школьной формой и другими принадлежностями более 1000 учеников из малоимущих семей. В преддверии 9 мая, в честь Дня Победы, представители центра посещали более 100 ветеранов ВОВ и тыла, которым выделены 30-килограммовые корзины с продуктами, а также в течение года по необходимости будут выделяться лекарственные средства.

«Регулярно посещаем детские дома и детей из малоимущих семей, устраиваем праздничные концерты, вручаем подарки, ежегодно оказываем помощь продуктами питания малоимущим семьям во время священного месяца Рамадан, что мы и сейчас делаем. Периодически центром, в частности, молодежью центра проводятся благотворительные ярмарки, концерты, посвященные онкобольным детям. На вырученные средства на лечение за рубежом были отправлены более 10 онкобольных детей. В рамках АНК, центром ежегодно проводятся масштабные мероприятия, среди них дни уйгурской культуры с участием этнических артистов, художников, мастеров прикладного искусства, историков, поэтов, дизайнеров национальной одежды. Ежегодно празднуем день учителей», - отметил он.

Помимо всего, центром проводились мероприятия, приуроченные к 550-летию казахского ханства, во время карантина среди школ уйгурского обучения был проведен республиканский онлайн-конкурс по чтению стихов Абая Кунанбайулы в честь его 175-летия.

Спикер заявил, что проводится активная работа в социальных сетях. Также особое внимание уделяется медиации. Оперативно решаются все спорные вопросы. Проводятся семинары.

«Все эти мероприятия нашего центра направлены на укрепление единства нашего народа. Несмотря на трудности, которые стали перед всеми казахстанцами, речь идет о пандемии коронавируса и других политических событиях, мы показываем свою сплоченность и значимость АНК и этнокультурных объединений. Это еще раз показывает важность единства, о котором всегда говорит Елбасы и Президент нашей страны», - заключил Нурумов.

Напомним, в Доме дружбы Алматы состоялся республиканский семинар «Роль этнокультурных объединений в укреплении общественного согласия».