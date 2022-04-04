О важности возобновления регулярных полетов между Будапештом и Нур-Султаном говорили в МИДе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В апреле исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией. По случаю знаменательной даты Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялся поздравительными посланиями с Президентом Венгрии Яношем Адером и Премьер-министром Виктором Орбаном. Поздравлениями обменялись также главы внешнеполитических ведомств двух стран Мухтар Тлеуберди и Петер Сийярто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По случаю особого для обеих стран дня сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Романа Василенко с Послом Венгрии Отто Рона. Казахстанский дипломат выразил удовлетворение тем, что за столь короткий исторический срок сотрудничество наших стран получило стремительное развитие и превратилось в крепкое взаимовыгодное стратегическое партнерство.

За 30 лет был заложен прочный фундамент двусторонней договорно-правовой базы, созданы Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, Межправительственная комиссия по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, Межпарламентские группы дружбы, Стратегический и Деловой советы, Инвестиционный фонд, а также налажено прямое авиасообщение между столицами двух стран.

Стороны подтвердили заинтересованность в расширении и углублении торгово-экономических и инвестиционных связей. Усилия будут направлены на расширение товарной структуры взаимной торговли и увеличение доли продукции глубокой переработки. Отдельное внимание было уделено важности для развития сотрудничества скорейшего возобновления регулярных полетов между Будапештом и Нур-Султаном венгерской авиакомпанией WizzAir, временно приостановленных ранее в этом году.

С каждым годом расширяются перспективы развития культурно-гуманитарных связей. Наличие потомков кыпчакских племен, переселившихся в Венгрию из казахских степей в XIII веке, является исторической основой и прочным связующим звеном между богатым культурным наследием казахского и венгерского народов. Сегодня Союз венгерских кипчаков играет важную роль в развитии культурных связей двух стран. В Будапеште есть улица Астана, памятник Абаю, проходят Абаевские чтения.

Благодаря культурным и научным связям между двумя странами ежегодно 250 молодых казахстанцев имеют возможность получить качественное образование в Венгрии по программе Stipendium Hungaricum. Сегодня в венгерских вузах обучается более тысячи казахстанских студентов. Венгерские студенты изучают казахский язык, казахстанские студенты изучают венгерский, а венгерские профессоры преподают в казахстанских университетах.

Р. Василенко и О. Рона выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства в интересах мира, безопасности и стабильности на благо народов двух стран.

Р. Василенко также поздравил собеседника с итогами состоявшихся в Венгрии 3 апреля парламентских выборов, убедительную победу на которых одержала правящая партия Премьер-министра В. Орбана «Фидес».

Была выражена взаимная уверенность в дальнейшем поступательном развитии взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между двумя государствами и народами.





Фото: gov.kz