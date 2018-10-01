О трудностях анестезиологии рассказал глава профильной федерации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Что мешает поднять работу реаниматологов и анестезиологов Казахстана на новый уровень, рассказал президент профильной федерации профессор Ергали Миербеков кулуарах 3-го съезда анестезиологов и реаниматологов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние годы в анестезиологии и реаниматологии достигнуты большие успехи.

«Новые технологии, внедренные в последнее время, - пересадка сердца, печени, почек, - значительные успехи в области трансплантологии достигнуты во многом благодаря большому вкладу анестезиологов и реаниматологов. Есть мнение у обывателей, что мы занимаемся только анестезией и даем наркоз. Работа шире, многогранная. Пациентами нашей специальности являются самые тяжелые больные, находящиеся в критическом состоянии, и от нашей работы зависит судьба и жизнь пациентов».

Но без проблем не обходится. В Казахстане врачи этой специализации плохо защищены юридически, у них низкая заработная плата, что выливается в нехватку кадров. Хотя в России эта работа приравнена к труду особого риска (серьезная психологическая нагрузка), и такие врачи раньше уходят на пенсию, а в США именно врачи-анестезиологи получают самую высокую зарплату среди коллег-медиков.

«3 недели назад прошло селекторное совещание под председательством министра здравоохранения Елжана Биртанова, был деловой разговор, высветились все проблемы, мешающие развитию анестезиологии и реаниматологии, как их решить, и сейчас мы по поручению министра разрабатываем Дорожную карту по решению всех вопросов, чтобы способствовать в том числе реализации обозначенных Президентом в Послании задач. Мы являемся неправительственным профессиональным общественным объединением и вносим свои предложения по решению проблем, ускорению внедрения всех напутствий, которые были высказаны в Послании и госпрограмме развития здравоохранения»,- сообщил Ергали Миербеков.

В стране выпускается достаточное количество анестезиологов и реаниматологов, но есть дефицит. Он ощущался всегда, в последние годы обрел большой масштаб.

«На отток кадров влияют судебные процессы с участием врачей. Сейчас пересматриваются характеристики врачебной ошибки, я считаю, что нет ни одного врача, который бы специально что-то сделал. Анестезиологи преданы своей специальности, хотя это большое напряжение. Больные в критическом состоянии требуют непрерывного внимания, контроля от врача, одних приборов недостаточно. Врачи должны быть бдительными. Всегда есть объективные причины, где-то сами пациенты доводят до критического состояния. В новой редакции Кодекса о здоровье отразят солидарную ответственность пациента и врача. Если люди будут чувствовать ответственность, будут вовремя обращаться к врачу, выявляемость на ранних стадиях повысится», - сказал он.

График работы анестезиологов и реаниматологов, как и у всех, 8 часов, но приходится сверхурочно дежурить.

Добавим, что первый съезд анестезиологов и реаниматологов состоялся 10 лет назад.