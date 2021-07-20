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    О тренировках в Токио рассказала казахстанская каратистка

    20 Июля 2021, 13:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по каратэ приступила к тренировкам в Токио. Подробнее об этом рассказала Софья Берульцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Мы прибыли в Токио на долгожданные Олимпийские игры. Приступили к тренировкам, все идет хорошо. Строго соблюдаем карантинные требования. Разрешено ходить только в тренажерный зал и столовую. Выбираться в город нельзя. Тренируемся дважды в день. Все организовано на высоком уровне», - сказала С. Берульцева.

    Напомним, карате впервые включено в программу Олимпийских игр. Турнир по карате стартует 7 августа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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