О тарифах на электроэнергию высказался Касым-Жомарт Токаев

Тарифы на электроэнергию должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться, заявил Глава государства, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Выступая на совещании, он отметил, что справедливость и доступность тарифов – это важный экономический и социальный вопрос. В целях смягчения негативного воздействия пандемии до конца 1 квартала текущего года все тарифы были заморожены. В то же время держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться.

«Не секрет, что любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации. В отдельных областях разница достигает 400%! Это не только искажает рынок, но и не создает стимулов к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто, что называется, «жечь». Также не соблюдается главный принцип – адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме», – заявил Президент.



