О сроках изготовления паспортов и удостоверений личности рассказали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько паспортов и удостоверений личности оформлено в столице в этом году, рассказал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствуется механизм оформления документов, удостоверяющих личность. За девять месяцев текущего года оформлено и выдано 143 тысячи паспортов и удостоверения личности», - сказал Арман Баймухамет.

Было отмечено, что максимально сокращены сроки изготовления документов (в обычном порядке – 20 рабочих дней, в ускоренном - один и три рабочих дня).

«Паралельно орагнизовано совместно с госкопорацией 484 выезда на дом к лицам, имеющим инвалидность, лишенным способности самостоятельно передвигаиься. Сотрудинками проверяется каждая попытка незаконного документирования и принмаются меры по ливидации таких возможностей», - добавил Арман Баймухамет.