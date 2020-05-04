О спецпроекте к 75-летию Великой Победы рассказали главы информагентств стран СНГ

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Государственные информационные агентства стран СНГ подготовили совместный проект к 75-летию Великой Победы. Фотокомпозиция включает более 90 снимков на основе документальных кадров периода Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Проект рассказывает о битве с фашизмом с первого дня и до ее окончания, послевоенном восстановлении, ветеранах - героях фронта и тыла.

«В фотоархиве БЕЛТА хранится более 500 фотоснимков, отображающих ход борьбы и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, сопротивление оккупантам на территории Беларуси, начало послевоенного восстановления страны. Из них около 200 кадров сделаны Владимиром Наумовичем Лупейко, который стоял у истоков фотохроники БЕЛТА. Именно его фотографии мы и предложили для совместного проекта, посвященного 75-летию Великой Победы», - рассказала генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

«Пожалуй, нет ни одной семьи в стране, которую бы не затронула война. И мои два деда воевали на фронтах Великой Отечественной… Спустя десятилетия Беларусь не забывает о жертвах фашизма, подвиге героев и мужестве людей, которые жили в тяжелое время и отдавали все, чтобы приблизить долгожданную Победу. Освещение темы Великой Отечественной войны - одно из важнейших направлений в работе нашего информационного агентства. К 75-летию Великой Победы БЕЛТА подготовила масштабный интернет-проект «Хроника Победы « , в котором сконцентрирован большой объем материалов и фото для всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. И хотя все дальше время уносит нас от суровых военных лет, сегодня нельзя забывать, кто спас мир от фашизма и какую цену пришлось заплатить за мирную жизнь», - подчеркнула Ирина Акулович.

Фотокомпозиция к юбилею Великой Победы подготовлена по решению Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). Фото предоставлены государственными информагентствами Беларуси (БЕЛТА), Азербайджана (АЗЕРТАДЖ), Армении (АРМЕНПРЕСС), Казахстана (КАЗИНФОРМ), Кыргызстана (Кабар), Молдовы (Молдпресс), России (ТАСС), Таджикистана (Ховар), Туркменистана (ТДХ), Узбекистана (УзА).

Так, АРМЕНПРЕСС для совместного фотопроекта предоставил фотографии основателя фотохроники агентства, заслуженного журналиста Сурена Хосроева. Во время войны он был фотокорреспондентом 61-й стрелковой дивизии. Прошел весь ее боевой путь и создал уникальный военный живописный альбом, который агентство планирует в течение этого года представить на суд общественности как в мультимедийном, так и в типографском форматах. «Неоценим вклад армянского народа в Победу в Великой Отечественной войне. Из Советской Армении в армию были призваны более 300 тыс. солдат, из других союзных республик - 200 тыс. армян. В армиях и в движениях сопротивления стран антигитлеровского альянса служили более 100 тыс. наших соотечественников. Все они, от рядового до маршала, внесли свой вклад в Победу над фашизмом. Не остались в стороне и арменпрессовцы, как на фронтах, так и в тылу - на фронте пропаганды», - отметил директор агентства Арам Ананян.

Председатель правления АО «МИА «КАЗИНФОРМ» Аскар Умаров считает, что само создание данного видеоролика-экспозиции к 75-летию Победы - это демонстрация высокого уровня сотрудничества между информационными агентствами стран СНГ. «Здесь хотелось бы, конечно, выразить большую благодарность за проявленную инициативу агентству ТАСС и огромное спасибо коллегам по Информсовету стран СНГ, которые эту инициативу поддержали. В целом видеоролик-экспозиция отвечает вызовам сегодняшнего времени. Мы все знаем, что проект изначально планировался как фотовыставка, но, к сожалению, общая мировая пандемия не позволяет сейчас проводить такие массовые мероприятия. И агентство ТАСС нашло отличный вариант, создав очень теплый, добрый ролик, где присутствуют через фотографии человеческие судьбы, которые оказались в горниле этой ужасной войны. Ролик-экспозиция уже получил высокие отзывы у аудитории КАЗИНФОРМ», - отметил Аскар Умаров. Он также выразил уверенность, что создание совместных проектов, в которых будут принимать участие информационные агентства СНГ, демонстрируя свой высокий потенциал к взаимовыгодному сотрудничеству, станет доброй традицией.

Как отметил председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, проект представляет собой летопись тяжелых испытаний, выпавших на долю советского народа, горечь утрат и радость Победы. «Это свидетельства ратного и трудового подвига, а также нашей памяти и благодарности мужеству людей, защищавших Родину на фронтах и в тылу, - сказал он. - Великие испытания и Великая Победа не должны уходить из памяти и сердец. Странам СНГ важно сохранить памятники героям войны для нынешнего и будущих поколений. Это обереги от забвения прошлого, от повторения трагедий, которые уносят миллионы жизней, от попыток переписать историю и обелить пособников сил зла», - подчеркнул гендиректор ТАСС.



