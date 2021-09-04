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    16:39, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О спецоперации по эвакуации казахстанцев из Афганистана рассказал Ерлан Карин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О спецоперации по эвакуации казахстанцев из Афганистана написал помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «Все ждал, когда кто-нибудь попытается раскрыть детали спецоперации по эвакуации наших граждан из Афганистана. А ведь наши силовики сумели провести сложнейшую операцию за короткое время в условиях полного хаоса в Кабуле. Надо было сначала договориться с американцами, у которых самих хватало забот и проблем, затем собрать наших в Кабуле и безопасно провести до аэропорта, а затем еще снова договариваться со всеми на месте, чтобы теперь уже завести через блокпосты на территорию аэропорта.

    Напомню, Президент дал поручение по обеспечению безопасности наших граждан и дипломатов в воскресенье 15 августа, а уже 18 августа наши граждане были доставлены в Казахстан. Операцию спланировали, организовали и провели в течение 3 дней. Наши военные и дипломаты приобрели хороший опыт по проведению подобных гуманитарных операции еще в период пандемии, когда приходилось срочно вывозить наших граждан весной 2020 года из разных стран, и незадолго до этого во время проведения операции «Жусан». Также наши военные вместе с нашими гражданами еще эвакуировали кыргызских дипломатов», - написал Ерлан Карин.

    Теги:
    Международная деятельность РК Соотечественники Вооруженные силы Международная деятельность Главная Афганистан
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