О спецоперации по эвакуации казахстанцев из Афганистана рассказал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О спецоперации по эвакуации казахстанцев из Афганистана написал помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«Все ждал, когда кто-нибудь попытается раскрыть детали спецоперации по эвакуации наших граждан из Афганистана. А ведь наши силовики сумели провести сложнейшую операцию за короткое время в условиях полного хаоса в Кабуле. Надо было сначала договориться с американцами, у которых самих хватало забот и проблем, затем собрать наших в Кабуле и безопасно провести до аэропорта, а затем еще снова договариваться со всеми на месте, чтобы теперь уже завести через блокпосты на территорию аэропорта.

Напомню, Президент дал поручение по обеспечению безопасности наших граждан и дипломатов в воскресенье 15 августа, а уже 18 августа наши граждане были доставлены в Казахстан. Операцию спланировали, организовали и провели в течение 3 дней. Наши военные и дипломаты приобрели хороший опыт по проведению подобных гуманитарных операции еще в период пандемии, когда приходилось срочно вывозить наших граждан весной 2020 года из разных стран, и незадолго до этого во время проведения операции «Жусан». Также наши военные вместе с нашими гражданами еще эвакуировали кыргызских дипломатов», - написал Ерлан Карин.