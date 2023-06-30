О создании комфортных условий для водителей автобусов высказался депутат маслихата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе отсутствует конечный остановочный комплекс, который поможет создать комфортные условия для водителей автобуса. Таким мнением в ходе заседания городского маслихата поделился депутат Владислав Сергеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо приобретения автобусов, наша задача заключается и в том, чтобы создать комфортные условия для водителей. Многие видели, что такое конечный остановочный комплекс, а точнее его полное отсутствие. Мы, к сожалению, не создаем комфортных условий для водителей. Если водитель на конечной остановке не может умыться, перекусить и отдохнуть, то как он поедет дальше? В каком физическом и моральном состоянии он будет? Необходимо проработать это и сделать хотя бы несколько показательных остановочных комплексов, где будут нормальные уборные, возможность водителю перекусить и принять душ. Уверен, что в дальнейшем туда может вовлечься и бизнес, где есть коммерческий интерес», - сказал депутат.

По его словам, также очень важно, чтобы общественные транспорты были полноценно адаптированы для людей с особенными потребностями.

«Мы в прошлом году делали рейды, мониторинги. К сожалению многие, на тот момент большинство, не имели такую возможность. То есть, они были неадаптированные, в частности пригородные маршруты. Этот момент нужно взять на особый контроль», - добавил Владислав Сергеев.

Ранее сообщалось, что 3 млрд тенге теряют автопарки столицы из-за безбилетного проезда.