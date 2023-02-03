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    О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет - Бакытжан Сагинтаев

    3 Февраля 2023, 16:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К 2025 году страны-участницы Евразийского экономического союза намерены создать общий финансовый рынок. Иными словами в странах ЕАЭС будут сформированы единые правила в банковском, биржевом и страховом секторах. Практическая работа в этом направлении ведется с момента создания в 2012 году Евразийской экономической комиссии — единого наднационального регулирующего органа Союза. Подробнее о том, какие шаги предпринимаются в части формирования общего финансового рынка, редакции сайта Primeminister.kz рассказал министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, передает МИА «Казинформ».

    «Вопрос формирования общего финансового рынка исходит из союзного договора, согласно которому к 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок стран ЕАЭС», - сказал Б. Сагинтаев.

    По его словам, в рамках этого решения должны быть приняты соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (банки, ценные бумаги, страховой рынок и т.д.). В этом направлении Евразийской экономической комиссией ведется большая работа. Также действует принятая еще в 2019 году Концепция формирования Евразийского экономического союза.

    «Согласно договору, к 2025 году должен быть создан Наднациональный финансовый регулятор стран ЕАЭС, который будет базироваться в г. Алматы», - добавил он.

    Кроме того, Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос о том, предполагается ли введение единой валюты на территории ЕАЭС в связи с формированием единого финансового рынка.

    «Во всех наших базовых документах об этом не идет речи. Мы работает лишь над вопросом гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. И в рамках работы Евразийской экономической комиссии вопрос о введении единой валюты не стоит», - сказал он.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ЕАЭС Бакытжан Сагинтаев
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