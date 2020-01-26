О совершенствовании подготовки научных кадров рассказал глава МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о мерах по совершенствованию подготовки научных кадров и улучшению академической среды, передает МИА «Казинформ».

«Коротко остановлюсь на некоторых мерах по совершенствованию подготовки научных кадров и улучшению академической среды. Эти меры давно обсуждались с представителями вузов и научных организаций. Немалая часть была предложена Советом молодых ученых при МОН РК», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook .

По словам министра, первой мерой стало принятие решения, и уже подготовлен проект приказа о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РК №20 в части изменения требований к журналам, входящим в Перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки для публикации основных результатов научной деятельности. Сегодня в него входят 177 отечественных изданий, отобранных по достаточно формальным критериям, не всегда обеспечивающим высокое качество контента.

«В связи с этим, мы начали работу по адаптации наших требований к данным журналам согласно требованиям таких баз данных, как Scopus и Web of Science. Это, к примеру, двойное слепое рецензирование, четкая редакционная политика, соответствие принимаемых статей тематической направленности журнала, зарубежные рецензенты, проверка на заимствования, транспарентность всего процесса публикации, сильная редакционная коллегия, защита авторских прав и т.п. Данные требования будут поэтапно в течение 1-1,5 лет применяться ко всем отечественным научным журналам, входящим в этот перечень. Ожидаем, что количество изданий сократится, конкуренция за качественный контент возрастет, и это, в целом, послужит формированию профессиональной академической культуры выпуска научных изданий международного уровня», - пояснил глава МОН РК.

Вторая мера - министерство планирует объявить конкурс на финансовую поддержку ряда научных журналов, которые должны войти в топ международных баз Scopus и Web of Science.

«Не секрет, что зачастую отечественные научные журналы не находятся в фокусе внимания руководства вузов и научных организаций, где-то элементарно не хватает финансовой поддержки. Отбор и поддержка со стороны министерства отдельных журналов позволит повысить их качество и репутацию», - уточнил Асхат Аймагамбетов.

Третья мера - подготовлен проект приказа МОН РК по изменению требований к публикациям, необходимым для защиты диссертации.

«Согласно приказу МОН РК №127, для выхода на защиту докторанту обязательно надо опубликовать 7 статей, при этом без особых требований по качеству. В итоге в погоне за цифрами осуществляются публикации в сомнительных по качеству журналах. После этого еще удивляемся тому, что статьи наших ученых попадают в мусорные, «хищные» журналы, исключенные из международных баз. Очевидно, это нужно менять. Здесь принцип простой: лучше меньше качественных публикаций в авторитетных журналах, чем много ничего не значащих публикаций в «слабых», невостребованных журналах. Теперь будут предусмотрены альтернативные варианты, когда, к примеру, наличие одной публикаций в международных рецензируемых журналах 1-го квартиля будет достаточно для подачи документов на защиту, или 2-х журналов, входящих во 2-й квартиль. Это будет стимулировать ученых к написанию оригинальных и высокоцитируемых научных статей. Тем не менее, учитывая имеющуюся специфику, будут сформированы отдельные требования для гуманитарных и социальных специальностей, которые будут соответствовать уровню развития социально-гуманитарных наук», - сообщил министр.

Четвертая мера - в типовое Положение о диссертационном совете вносится новая норма по повышению требований к членам диссертационных советов. Не менее 2/3 членов совета должны будут иметь индекс Хирша, не менее 3 публикаций в рецензируемых международных научных журналах 1-й, 2-й или 3-й квартилей. При этом для социально-гуманитарных направлений эти показатели будут ниже.

«Также изменятся требования к руководителям магистерских и докторских диссертаций. Если, например, от докторанта сегодня требуются публикации в сильных журналах, то и научный руководитель должен иметь подобные публикации. В настоящее время соответствующих формальных требований практически нет», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН РК пообещал продолжить тему в следующем посте, где будут затронуты вопросы развития академической честности, модернизации содержания программ послевузовского обучения, приема в магистратуру и докторантуру, развития института постдокторантуры и т.д.



