О сотрудничестве с НПО в сфере здравоохранения рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О сотрудничестве с неправительственными организациями в сфере здравоохранения, рассказал глава Минздрава РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По официальным данным из более чем пяти тысяч неправительственных организаций в республике порядка 4%, или 234 неправительственных организации, работают по направлениям защиты здоровья граждан», - сказал Алексей Цой, выступая на сессии IX Гражданского форума Казахстана.

Министр добавил, что представители гражданского общества принимают активное участие в работе консультативно-совещательных органов министерства: Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, Общественного совета, Формулярной комиссии, Комиссии по цифровизации здравоохранения.

«Так, Объединенная комиссия по качеству на 57% состоит из представителей НПО. Комиссией рассмотрено и одобрено 300 клинических протоколов диагностики и лечения, 90 новых медицинских технологий, 30 стандартов организации оказания медицинской помощи», - уточнил Алексей Цой.

Спикер добавил, что работа Минздрава также тесно связана с деятельностью Общественного совета, который рассматривает и дает гражданскую оценку проектам нормативных правовых актов в сфере здравоохранения по основным направлениям деятельности министерства: механизмы совершенствования качества оказания государственных услуг, лекарственного обеспечения населения, пакеты ГОБМП и ОСМС и другие актуальные вопросы здравоохранения. Общественным советом рассмотрено свыше 918 НПА, в том числе по реализации государственных программ развития здравоохранения, проекта Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».



