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    О сотрудничестве с Германией в дуальном образовании рассказал Президент РК

    5 Декабря 2019, 21:53

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – О сотрудничестве с Германией в сфере дуального образования рассказал Президент Казахстана на пресс-конференцию для представителей СМИ в Берлине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Касым-Жомарту Токаеву задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.

    «Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество», - сказал Президент РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Образование Германия
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