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    О состоянии пострадавших во время взрыва желтого фосфора в Таразе рассказали врачи

    5 Августа 2023, 17:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва желтого фосфора на одном из химических заводов Тараза, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, на Новоджамбулском фосфорном заводе (НДФЗ) 3 августа в 11:30 при извлечении из танка-контейнера желтого фосфора произошел взрыв, во время которого пострадали двое сотрудников. Инцидент произошел на территории склада ТОО «НДФЗ».

    Пострадавших 26-ти и 32-х лет сразу доставили в реанимационное отделение Таразской городской многопрофильной больницы, где оказали первую медицинскую помощь.

    «На данный момент состояние пострадавших тяжелое. Диагностирована ожоговая болезнь с поражением 22% тела. Пациенты находятся в состоянии ожогового шока II – III степени, что характеризуется как тяжелый и крайне тяжелый ожоговый шок, который развивается при глубоком ожоговом поражении 40 и более процентов тела и сопровождается общим тяжелым состоянием», - пояснили в городской многопрофильной больнице.

    По словам медиков, термохимический ожог фосфором II – III степени осложняется тем, что фосфор вызывает не только серьезные локальные поражения тканей, но и тяжелое общее отравление организма.

    Автор: Галина Скрипник

    Фото иллюстративное

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Взрыв Тараз
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