О состоянии пострадавших в Кордае: в стационарах Алматы находятся 29 пациентов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии находятся на сегодня пострадавшие в конфликте в Кордайском районе, рассказал вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, 182 человека обратились за помощью после инцидента в Кордайском районе. В основном у многих травмы легкой степени, многие были отпущены на амбулаторное лечение.

«На сегодняшний день в стационарах Алматы находятся 29 пациентов, четверо из них в реанимации. Состояние 25 пациентов средней тяжести, все они находятся в профильных отделениях. В стационарах Жамбылской области находятся 12 пациентов, 11 из них в центральной районной больнице Кордайского района, один из них в реанимации. Ещё один находится в Таразе», - сказал вице-министр.

Он добавил, службами скорой помощи и санитарной авиации медорганизации города Алматы осуществлена транспортировка 23 пациентов из Кордайской центральной районной больницы и Кыргызстана.

Кроме того, он добавил, необходимая медпомощь всем оказывается бесплатно в рамках ГОБМП. Самому младшему пострадавшему 17, а взрослому 77 лет.

В целом, за эти дни в стационарах мегаполиса медиками проведено 14 оперативных вмешательств. Транспортировка пациентов с Жамбылской области осуществлялась санавиацией и наземным санитарным транспортом. З а три дня было задействовано 13 бригад скорой медицинской помощи.

Кроме того, для оказания медпомощи в Кордайский район были направлены медицинские специалисты мегаполиса, в частности пять реаниматологов, один травматолог, два нейрохирурга и один сосудистый хирург.

И. о руководителя управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев отметил, что все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме, стационары обеспечены всем необходимым.

Добавим, что пациенты в Алматы находятся в Центральной городской клинической больнице, ГКБ №7 и №4, больнице скорой медпомощи, Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Ранее вице-министр навестил аксакала Толегена Кудашпаева, которого 5 февраля с его сыновьями избили в Кордайском районе.