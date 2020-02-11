Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    О состоянии пострадавших в Кордае: в стационарах Алматы находятся 29 пациентов

    11 Февраля 2020, 17:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии находятся на сегодня пострадавшие в конфликте в Кордайском районе, рассказал вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, 182 человека обратились за помощью после инцидента в Кордайском районе. В основном у многих травмы легкой степени, многие были отпущены на амбулаторное лечение.

    «На сегодняшний день в стационарах Алматы находятся 29 пациентов, четверо из них в реанимации. Состояние 25 пациентов средней тяжести, все они находятся в профильных отделениях. В стационарах Жамбылской области находятся 12 пациентов, 11 из них в центральной районной больнице Кордайского района, один из них в реанимации. Ещё один находится в Таразе», - сказал вице-министр.

    Он добавил, службами скорой помощи и санитарной авиации медорганизации города Алматы осуществлена транспортировка 23 пациентов из Кордайской центральной районной больницы и Кыргызстана.

    Кроме того, он добавил, необходимая медпомощь всем оказывается бесплатно в рамках ГОБМП. Самому младшему пострадавшему 17, а взрослому 77 лет.

    В целом, за эти дни в стационарах мегаполиса медиками проведено 14 оперативных вмешательств. Транспортировка пациентов с Жамбылской области осуществлялась санавиацией и наземным санитарным транспортом. З а три дня было задействовано 13 бригад скорой медицинской помощи.

    Кроме того, для оказания медпомощи в Кордайский район были направлены медицинские специалисты мегаполиса, в частности пять реаниматологов, один травматолог, два нейрохирурга и один сосудистый хирург.

    И. о руководителя управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев отметил, что все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме, стационары обеспечены всем необходимым.

    Добавим, что пациенты в Алматы находятся в Центральной городской клинической больнице, ГКБ №7 и №4, больнице скорой медпомощи, Алматинской многопрофильной клинической больнице.

    Ранее вице-министр навестил аксакала Толегена Кудашпаева, которого 5 февраля с его сыновьями избили в Кордайском районе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жамбылская область Здания Астаны События в Кордае
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане