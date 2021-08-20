О состоянии пострадавшего в драке с поножовщиной в Таразе рассказали врачи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Драку с поножовщиной расследуют правоохранительные органы в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 15 августа, около 21 часов 30 минут, 23-летний житель города Тараза проходил мимо одного из таразских кафе, увидел выходившего из кафе посетителя и затеял драку.

«Этот молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений вступил с вышедшим из кафе юношей в словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область сердца, после чего скрылся с места преступления», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

С полученными ранениями потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. Как говорят врачи, в настоящее время его состояние стабильное.

Подозреваемый оперативно задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. ст.24 ч.3 ст.99 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан - «покушение на убийство».

Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения «содержание под стражей». Ведется следствие, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



