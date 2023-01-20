Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    О состоянии пострадавшего при пожаре в Таразе спасателя рассказали в ДЧС

    20 Января 2023, 22:26

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О получившем электротравму при пожаре на рынке «Аксай» в Таразе рассказали в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Удар электрическим током от обрыва электропроводки получил младший сержант гражданской защиты специализированной пожарной части №1 города Тараза ДЧС Жамбылской области Нурболат Конакбай, - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. – Это произошло при подготовке к началу работ по тушению пожара в процессе боевого развертывания пожарных рукавов».

    Сейчас 25-летний сержант гражданской защиты Нурболат Конакбай находится в реанимационном отделении Таразской многопрофильной больницы под постоянным наблюдением врачей. По словам медиков, на данный момент состояние его среднее, стабильное.

    Как сообщалось ранее, сегодня днем загорелась кровля двухэтажного торгового здания на рынке «Аксай». При пожаре пострадал 25-летний сержант гражданской защиты, а также две женщины 39 и 55 лет, которым врачи диагностировали нервное расстройство. Жамбылским спасателям понадобилось более часа, чтобы ликвидировать пожар.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Регионы МЧС Пожар ДЧС Тараз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина получил электротравму при пожаре на рынке в Таразе
    Упавшего в колодец мужчину спасли сотрудники столичного ДЧС
    Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в доме в Жетысуской области
    Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в Сеуле
    Популярное
    1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
    2 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
    3 Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области
    4 Новый способ госзакупок вводят в Казахстане
    5 Прокуратура Алматинской области проводит анализ стоимости подключения к газу
    Новости партнеров