О состоянии пенсионных активов казахстанцев проинформировал глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ составили 13,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 533,5 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ составили 13,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 533,5 млрд тенге или 4,1%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 534,2 млрд тенге», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что по итогам 2 месяцев текущего года доходность составила 4% при инфляции 1,5%, реальная доходность – 2,5%.

Ранее ситуацию с курсом тенге прокомментировал глава Нацбанка РК.

«В условиях беспрецедентного шока на глобальных финансовых и товарных рынках из-за ухудшения геополитической ситуации обменный курс тенге наряду с другими валютами ЕМ испытывал высокую волатильность в феврале текущего года. Для ограничения рисков по финансовой стабильности при необоснованных резких скачках курса Национальный банк в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за февраль текущего года составил 273,7 млн долларов США», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что информация о проводимых операциях оперативно раскрывается. Поддержку национальной валюте оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для выделения трансфертов в бюджет, продажа валюты КГС, налоговые выплаты экспортеров в бюджет.

«Смещение баланса факторов в пользу негативных факторов, риск-сентимент на рынках обусловили ослабление тенге в феврале на 14,2% до 495 тенге за доллар США. В марте месяце ослабление российского рубля из-за дополнительных санкций, включая запрет США на импорт нефтепродуктов из России, усилило давление на тенге. С начала марта проведено интервенций на 542 млн долларов США. На 14 марта текущего года курс тенге составил 511,74 тенге за доллар», - проинформировал Галымжан Пирматов.