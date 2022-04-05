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    О состоянии ливневой системы Нур-Султана рассказали в акимате

    5 Апреля 2022, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Нур-Султана Бауыржан Бейсенканов рассказал о состоянии ливневой системы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По городу имеется 22 очистных сооружения, из них на сегодня 13 – в рабочем состоянии, остальные девять сейчас находятся на резервном, на реконструкции либо на ремонте. На сегодняшний день проблемных вопросов не имеется», - сказал он во время пресс-конференции в акимате.

    Он отметил проблему наполняемости воды очистных сооружений по проспекту Туран. По его словам, акимат города дополнительно установил насос для откачки воды.

    «Планируем этот паводковый период пройти без подтопления данной улицы», - добавил Б. Бейсенканов.

    Ранее сообщалось , что акимат определил 25 паводкоопасных участков. При этом угрозы подтопления населенных пунктов на сегодняшний день нет.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана ЖКХ Акимат Паводок
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