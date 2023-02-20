Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    О состоянии казахстанки, спасенной после землетрясений в Турции, сообщили в МИД

    20 Февраля 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о состоянии спасенной после землетрясений в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 февраля 2023 года в результате поисковых работ в городе Антакия провинции Хатань силами МЧС Турции была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова. Как вы знаете, ей проведена операция на поврежденную руку, наш генеральный консул в Анталье посетил ее и переговорил с лечащим врачом. Пока она находится под наблюдением врачей, рядом с ней находятся ее родные», - сказал Айбек Мамадьяров на брифинге в МИД.

    Вместе с тем, по его словам, из Антальи в Алматы были доставлены тела наших погибших соотечественников, также была оказана помощь родственникам погибшей гражданки Казахстана в доставке тела на родину, прибывших в Турцию для ее опознания.

    «На сегодняшний день информации о пропавших без вести гражданах Казахстана в результате землетрясения в Турции нет», - добавил представитель МИД.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Турция Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров