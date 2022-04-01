О состоянии девочки, упавшей в арык в Актобе, рассказал аким города

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга в департаменте по ЧС аким города Асхат Шахаров рассказал о состоянии девочки, упавшей вчера в арык во время паводка, передает корреспондент МИА Казинформ.

Как сообщалось ранее, в микрорайоне Батыс-2 во время паводка случайно упала 12-летняя девочка. Ребенка стремительно уносило водой в трубу, откуда ее с трудом вытащили пятеро мужчин из близлежащего спортзала.

Аким Актобе сообщил, что жизни девочки ничего не угрожает, состояние стабильное.

«Врачи ее проверили после случившегося, состояние ее стабильно, нет угрозы здоровью. Ее мать сама врач, мы поговорили с родителями, состояние девочки хорошее», - сказал А. Шахаров.

По словам акима вода прибыла в город со степи по руслу рек.

«Вода из степи пришла по руслу рек через Южный обход на Батыс, прошла через арыки Батыса, затем потекла в сторону проспекта Санкибай батыра. Сейчас вода на Южном обходе перекрыта, но опасность ещё есть», - сказал А. Шахаров.

Как отметил заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым, 31 марта выпал месячный объем осадков и при промерзшей земле вода хлынула в город.

«Наш город находится на перепутье огромных каналов русел рек, воду не обманешь, вода пройдет через город», - сказал Кайрат Касым.

Сейчас подрядные организации занимаются откачкой воды, работают 100 машин ассенизаторов и 45 экскаваторов.

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