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    О состоянии активов Нацфонда  сообщили в Нацбанке РК

    14 Января 2022, 13:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в 2021 году, рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предварительным данным на конец 2021 года, валютные активы Национального фонда составили 55,3 млрд долларов США, увеличившись на 404 млн долларов США за декабрь месяц», - сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

    В первую очередь, как отметила зампред Нацбанка, в ноябре 2021 года произошла значительная коррекция рынков ввиду выявления нового омикрон-штамма. Однако, уже в декабре участники рынка были настроены более оптимистично на фоне отхода от практики масштабных локдаунов. В результате по итогам декабря наблюдалось восстановление на финансовых рынках. Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов США.

    При этом, в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов США.

    В целом, на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов США.

    «В прошедшем году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов США. Поступления в иностранной валюте в фонд за год составили 3,9 млрд долларов США», - добавила Алия Молдабекова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Нацбюро Общество
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