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    О сокращении штата сотрудников сообщил глава Минфина

    12 Июня 2020, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе по оптимизации структуры и численности сотрудников ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства по сокращению проверяющих и неэффективных расходов, штатная численность Министерства финансов в 2019 году была оптимизирована на 1815 единиц и составляет 17 978 единиц», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

    Глава Минфина добавил, что в рамках централизации государственных закупок реорганизован Комитет казначейства путем присоединения к нему Комитета по государственным закупкам.

    Также, в целях оптимизации подведомственных организаций Компания по реабилитации и управлению активами была реорганизована путем присоединения к Фонду проблемных кредитов, а Финансовая академия была передана в ведение Министерства образования и науки.

    «Наряду с этим, проводится работа по передаче ГУ «Байконырбаланс» в ведение уполномоченного органа соответствующей отрасли - Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности. На сегодня, оптимальная структура Министерства состоит из центрального аппарата, пяти ведомств с территориальными подразделениями и четырех подведомственных организаций», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минфин РК
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