Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    О сокращении численности работников госсектора рассказал Аскар Мамин

    12 Февраля 2021, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится работа по формированию эффективного государственного аппарата, ориентированного на удовлетворение интересов населения и бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К 2025 году все государственные услуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат. В текущем году будут оцифрованы 92% услуг. В 2021 году численность работников госаппарата и госсектора будет сокращена на 25%. С текущего года начнётся работа по переориентации ЦОНов на онлайн-консультирование граждан для самостоятельного получения услуг в электронном виде», - сказал Аскар Мамин.

    Премьер добавил, что в 2022 году все информационные базы госорганов будут интегрированы в единую систему с созданием цифрового профиля каждого гражданина.

    «Будут обеспечены прозрачность и постоянный контроль со стороны общественности к деятельности госорганов. В текущем году будет подписан соответствующий Указ Президента РК», - резюмировал Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Нур Отан Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    В Казахстане определили лучших уполномоченных по этике
    Декларирование доходов чиновников в Казахстане приостановили до 2025 года
    Я не ношу с собой бумажник – Багдат Мусин
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев