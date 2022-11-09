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    О сохранении старинных зданий и строительстве нового театра в Семее рассказал аким Абайской области

    9 Ноября 2022, 22:31

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - О сохранении старинных зданий и строительстве нового театра в городе Семее рассказал аким Абайской области на встрече с журналистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    По его словам, помимо работы по комплексному плану области, генеральному плану города Семея, начата работа по сохранению культурно-исторического наследия, решается судьба старинных зданий. К примеру, в Семее сохранилась первая паровая мельница, построенная купцами Мусиными еще в 1890 году. Заложено строительство еще одного моста через Иртыш, запланировано строительство набережной в левобережной части Семея.

    «Планируется строительство Ледового дворца с несколькими игровыми залами, в планах – строительство нового театра, потому что у нас три театральных коллектива вынуждены работать в одном здании», - отметил Нурлан Уранхаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана Абайская область Семей
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