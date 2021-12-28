О соблюдении карантина напомнили владельцам увеселительных заведений в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские Павлодара из-за приближающихся праздников призвали владельцев увеселительных заведений помочь в профилактике правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии новогодних праздников полицейские напомнили владельцам увеселительных заведений о соблюдении карантинных мер и безопасности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Чтобы обеспечить правопорядок и общественную безопасность перед Новым годом и в праздничные дни, полицейские провели рабочую встречу с владельцами увеселительных заведений. Они предупредили о необходимости установки камер видеонаблюдения для профилактики краж имущества людей. Участникам рабочей встречи напомнили также о противопожарной безопасности и соблюдении карантинных мер. «За нахождение несовершеннолетних в неустановленное время в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность. Ночные гулянья несовершеннолетних могут привести к печальным последствиям, о подобных фактах незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 102», - напомнил начальник Северного отдела полиции Бекзада Булежанов.