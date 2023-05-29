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    О снижении мировых потоков иностранных инвестиций заявили в Миннацэкономики

    29 Мая 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал четыре основные тенденции изменения мировой инвестиционной деятельности, которые выделяют международные эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое – снижение мировых потоков ПИИ на 24%. Основные факторы снижения объемов: геополитика и в целом экономические, финансовые условия в мире. Падение наблюдается во всех ключевых экономиках», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Сенате.

    Вторая тенденция - фрагментация глобального рынка инвестиций.

    «Геополитическая близость стран на сегодня влияет большую роль в принятии решения об инвестировании нежели географическая близость. Связано это с геополитическими условиями и приводит к релокации капитала из недружественных стран в дружественные. В такой ситуации развивающиеся страны (рецепиенты) более уязвимы, чем страны с развитой экономикой», - отметил спикер.

    Третье – разнонаправленность инвестиционных политик в зависимости от уровня развития экономики.

    «113 мер, принятых развитыми странами, ограничивают инвестиции, как иностранные инвестиции в экономике этих стран, так и обратно - инвестиции из своих стран в третьи страны. В большей степени это связано с санкционными и контрсанкционными мерами.

    Обратная ситуация с развивающимися странами – 95% от общего числа принятых ими мер стимулируют приток инвестиций», - сообщил министр.

    «Четвертое. Изменилась отраслевая структура инвестиций, а именно выросли инвестиции в нефтегазовую отрасль. В 2020-2021 годах они сократились более чем в 7 раз. В 2022 году в связи с геополитическими условиями страны начали наращивать инвестиции в данном направлении, тем самым доведя их практически до уровня 2019 года», - добавил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Миннацэкономики Инвестиции
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