О снижении качества школьного питания заявляют столичные предприниматели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев заявил о снижении качества школьного питания в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на продукты питания растут несколько раз в год. У нас есть Ассоциация предприятий, которые предоставляют услуги общественного питания школам. По их словам, на сегодня средства на питание на одного ребенка должны составлять не менее одной тысячи тенге. Когда мы поднимали этот вопрос, мы должны были поднять его на 600 тенге с 1 ноября, а затем на тысячу тенге с 1 января 2023 года. Нам так обещали. Но сейчас остается 449 тенге», - констатировал Бейсен Жолдыбалиев на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы.

По его словам, дело здесь не только в правах предпринимателей.

«Если кормление не происходит должным образом, физиологическое развитие детей может быть нарушено. Необходимо пересмотреть меню в школьной столовой. Сейчас качество меню снизилось. Так как у государства не хватает денег на одного ребенка, предприниматели переходят на экономию. Они ведь не работают в убыток. Они идут на это дело с целью получения прибыли», - отметил представитель палаты.



