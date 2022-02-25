Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    О ситуации в Украине: Россия взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, Украина сообщает о 137 погибших

    25 Февраля 2022, 15:42

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС и договорились с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности атомной электростанции. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным ведомства, количество выведенных из строя объектов украинской военной инфраструктуры возросло до 118, а число сложивших оружие и сдавшихся военных и силовиков превысило 150.

    По информации главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, украинские военные ведут оборонительные бои восточнее Херсона (вечером российская сторона сообщила, что ее силы вышли к городу) и еще на нескольких направлениях, включая Донбасс. Там, как сообщили в Минобороны РФ и народных республиках, военные ДНР и ЛНР продолжают продвижение.

    За минувший день Вооруженные силы Украины потеряли 137 человек, включая 10 офицеров, убитыми и 316 ранеными, говорил Зеленский. Он также подтвердил, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море.

    Автор:

    Россия Украина Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопрос по строительству АЭС не будут выносить на референдум - Минэнерго
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Конфликт в Судане: Хартум теряет статус главных «ворот Африки»
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай