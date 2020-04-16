О ситуации с Tengri Bank высказался зампред агентства РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на онлайн-брифинге в СЦК в Алматы прокомментировал ситуацию с Tengri Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, нету никакого решения или факта о том, что Tengri Bank обанкротился. Банк в силу временных трудностей установил определенные лимиты на снятия денежных средств со счетов. Мы проблему видим, считаем, что это прежде всего задача банков и акционеров. У банка достаточно крупный акционер с хорошим рейтингом. Сейчас находимся в диалоге с акционером и при необходимости все надзорные меры принимается и будет приниматься», - сказал он.

Ранее банк уведомил о том, что с 14 апреля 2020 года вводятся временные ограничения в виде совокупного суточного лимита на расходные операции с использованием платежных карточек, выпущенных банком - в размере 50 000 тенге в сутки.



