Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    О ситуации с Tengri Bank высказался зампред агентства РК

    16 Апреля 2020, 15:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на онлайн-брифинге в СЦК в Алматы прокомментировал ситуацию с Tengri Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, нету никакого решения или факта о том, что Tengri Bank обанкротился. Банк в силу временных трудностей установил определенные лимиты на снятия денежных средств со счетов. Мы проблему видим, считаем, что это прежде всего задача банков и акционеров. У банка достаточно крупный акционер с хорошим рейтингом. Сейчас находимся в диалоге с акционером и при необходимости все надзорные меры принимается и будет приниматься», - сказал он.

    Ранее банк уведомил о том, что с 14 апреля 2020 года вводятся временные ограничения в виде совокупного суточного лимита на расходные операции с использованием платежных карточек, выпущенных банком - в размере 50 000 тенге в сутки.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Банки Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Азиатский Банк Развития профинансирует строительство Алматинской ТЭЦ-2
    Здание банка горит на крупнейшем рынке Бишкека
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая