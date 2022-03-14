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    О ситуации с сахаром рассказали в акимате Актюбинской области

    14 Марта 2022, 18:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Акиматом Актюбинской области проведен оперативный мониторинг ситуации с запасами сахара на торговых объектах. Ажиотажного потребительского спроса на товары со стороны граждан соседних стран не отмечается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При этом вбросы информации в социальных сетях о возможном дефиците сахара спровоцировали ажиотажный спрос среди местного населения, так ажиотажный закуп сахара наблюдался 11-12 марта не повсеместно, а лишь в некоторых супермаркетах города. Вследствие объем реализации сахара в торговых сетях вырос в 4 раза», - отметил руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов.

    Рост цен на сахар 12 марта был обусловлен удорожанием отпускной цены поставщиков данного продукта, так цена поднялась с 295 тенге до 352 тенге за килограмм, что является последствием введений РФ временного запрета на экспорт зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза.

    «При этом в стабилизационном фонде Актобе имеется запас сахара в размере 200 тонн», - добавили в акимате. В торговых сетях крупных супермаркетов «Анвар» и «Дина» имеется запас около 265 тонн сахара, в пути - 10 вагонов сахара, что составляет 600 тонн.

    В настоящее время принимаются меры по проведению дополнительных интервенций для стабилизации цены на данный продукт. В акимате области призвали население не создавать искусственный ажиотаж, который может вызвать необоснованный рост цен.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Экономика Цены и тарифы Регионы Казахстана
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