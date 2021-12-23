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О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО

23 Декабря 2021 01:50
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О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за две недели заболеваемость снизилась на 25%. Рост отмечается только в Аккайынском районе. С 6-го декабря область находится в «жёлтой» зоне. С 15-го декабря в регионе ослабили ограничительные меры.

«На основании постановления главного государственного санитарного врача РК прибывшие из стран, где зарегистрирована заболеваемость вариантом «омикрон», изолируются дома и берутся под медицинское наблюдение на 7 суток с момента прибытия. С 30 ноября по 19 декабря всего прибыли в регион международными авиарейсами 37 человек, из них 14 человек - из Германии, один - из США, один - из Италии и 21 человек - из Египта. Все взяты под медицинское наблюдение и находятся на домашнем карантине», - проинформировал А.Жуматаев.

Через пункты пограничного контроля на автомобильных дорогах, граничащих с Россией, за этот же период прошли 17 163 человека. Из них 60 казахстанцев прибыли без справок. Их поместили в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Въезд запретили 62 иностранным гражданам, у которых отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19. Прибывших из стран, где зарегистрирована заболеваемость вариантом «омикрон», через автопереходы не зарегистрировано.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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