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О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО

4 Августа 2021 14:26
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О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 141 случай инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, лидирует по числу новых случаев Петропавловск – 63 человека за сутки. Среди районов больше всего положительных тестов в Айыртауском, Тайыншинском и Кызылжарском – 19, 13 и 11 соответственно. Новых случаев не зарегистрировали только в районе Шал акына. Во всех остальных районах – от семи до одного инфицированного за сутки.

По-прежнему преобладает число симптомных форм заболевания – 123 из 141 случая. У 136 человек анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у одного – с целью эпиднадзора. Четыре случая относятся к категории завозных.

Всего за сутки пять лабораторий области провели 1231 ПЦР-исследование на коронавирус.

На утро 4 августа, в инфекционных стационарах находятся 725 человек, из них 372 – в кислородозависимом состоянии. В реанимации – 43 североказахстанца.

Первый компонент вакцины получили 199 458 человек, полный курс вакцинации прошли 153 984 жителя региона. Напомним, для достижения коллективного иммунитета в области нужно вакцинировать 311 тысяч человек.



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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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